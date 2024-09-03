夾娃娃機等自助選物販賣機夯，內容物從零嘴餅乾、3C產品或化妝品都有，台中市食安處提醒，販售食品應申請登錄字號，且無論食品或化妝品皆應符合相關法規，日前食安處展開稽查，於大甲區的機台查獲1精華液，無標示效期等應公開資訊，依法移請產品源頭桃園市政府衛生局依法裁罰1萬5000元。

近年夾娃娃機又流行回來，業者以零售業方式經營，不只以玩偶等玩具為選物標的，更多業者置放零嘴餅乾，甚至連衛生紙等生活用品都成為夾取物，台中市食安處為把關民眾食品與化妝品安全衛生，主動加強機台的衛生稽查工作，截至今年（2024年）7月底，共計稽查自助選物販賣機計827台，也發現1件「精華液」產品標示與規定不符。

該件位於大甲區的機台查獲「精華液」產品，無標示製造日期或有效期限，且登錄之產品品名與標示名稱不一致，與化妝品管理法規定不符；已移請產品源頭桃園市政府衛生局依法裁罰1萬5000元。

食安處說明，此次啟動自助選物販賣機稽查專案，總計查核827台，其中陳列擺售食品機台佔797台，販售化妝品機台佔30台，稽查重點為業者資訊是否張貼於機台外部、機台內擺售的食品及化粧品標示是否符合規定、是否違規擺放供應醫療器材及食品是否逾有效日期等項，稽查結果食品衛生部分全數合格。

食安處提醒，機台業者以自助選物販賣機販售食品，應申請食品業者登錄字號，且皆應於機台外部明顯標示業者名稱或姓名、地址、電話號碼等資訊；同時，擺放於機台內供售之食品或化妝品，應選擇有完整外包裝及中文標示產品，且不得供應放置醫療器材、未經查驗輸入許可或自行從國外攜回之食品或化妝品。