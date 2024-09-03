桃園市前衛生局長劉宜廉不就任健保署副署長一職，今傳出將由心健司長陳亮妤接任。衛福部長邱泰源表示，此人事案尚未確認，台灣人才很多，又熱情，還在最後決定中，應該這一兩週就會公布。

近期交通部前部長李孟諺因感情事件請辭，而健保署人事案也生變，外傳導火線也是感情事件。因政府高層有不同意見，擔憂觀感不佳，進而勸退劉宜廉。

根據媒體報導，過去劉宜廉曾指控太太外遇，脖子有3公分吻痕，生活習慣不佳，兩人多年沒有性生活，2016年要求離婚。妻子出庭時則表示，吻痕是因當初被同事偷襲，第一時間已推開，否認有外遇。法院最後判定婚姻繼續，駁回離婚之訴。不過衛福部說明，劉是基於個人生涯考量，為照顧9旬母親而婉拒就任，會儘速另覓人才。

今日傳出，健保署副署長一職將由陳亮妤接任。陳亮妤畢業於美國約翰霍普金斯大學攻讀，2014年返台後投入成癮臨床工作，曾任台北市聯合醫院昆明防治中心主任，現為心健司長。

對此傳聞，邱泰源3日表示還沒確認合適的人選，台灣人才很多，又熱情，這方面（健保）熟悉的不少，還在最後決定中。待決定完，就會跟各位報告，應該很快，預計這一兩周就會公布。