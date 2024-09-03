屏東縣小琉球3日至9日迎王，今天一7點參與繞境的神轎「逡港腳」，分別從大福漁港及白沙港出發，順時鐘繞島一圈，正式宣告迎王活動開始。

神轎登上漁船。（羅琦文攝）

近50艘載著王爺及觀音媽祖神轎的大小漁船逡港腳。（羅琦文攝）

3年1科的小琉球迎王，被琉球鄉民視為比農曆過年更重要的慶典。上午近50艘載著包括三隆宮三府千歲及碧雲寺觀音媽祖神轎的大小漁船，分別從大福漁港和白沙漁港出發遶島一周，具有驅除周遭海域厄煞、保佑漁船出海平安與滿載盈歸之意。港口擠滿迎民民眾，五彩煙幕和沖天砲讓港內熱鬧沸騰；下午則在中澳沙灘「請王」，恭迎代天巡狩的千歲爺蒞臨，開啟3年一度的迎王祭。

小琉球迎王逡港腳，白沙漁港熱鬧滾滾。（羅琦文攝）

載著王爺及觀音媽祖神轎逡港腳的漁船，遶島一周。（羅琦文攝）

小琉球漁船逡港腳，進出港時發射五彩煙幕。（羅琦文攝）

在台北工作的黃先生，特別請了6天假，搭乘高鐵、公車、交通船回鄉參與迎王活動，並在騰風宮擔任工作人員。他說，過年每年都有，迎王3年才一次，在宗教上，是大家的信仰重心，在情感上，是大家相聚的時刻，島上家家戶戶都會在門口準備美味的食品，轎班遶境時，走進大街小巷，走到哪裡吃到哪裡，如果食物被吃光，主人會備感光榮，代表自己的東西是最好的。

東華大學蘇姓學生說，他家已搬到東港，但母親老家在小琉球，一方面因為還沒有開學，特別到小琉球參與迎車活動；一位在外地工作的李姓鄉民，也特別請了10天特休假，返鄉迎王，一早也搭上「逡港腳」的船繞島一周。

漁船遶島一周後回港。（羅琦文攝）

小琉球迎王逡港腳，港內熱鬧滾滾。（羅琦文攝）

屏東縣長周春米表示，迎王不僅是屏東的大事，更是琉球的事，小琉球三隆宮迎王祭典長久以來，衍生出「逡港腳」、「遊縣吃縣遊府吃府」、「攔轎喊冤」等獨特的儀式，深具地方色彩。

周春米說，今年適逢3年1科甲辰正科迎王年，歡迎全國信眾一同前來恭迎甲辰正科代天巡狩王駕，共沐神恩，體驗琉球人的熱情，感受3年一次熱血澎湃的迎王平安祭典，讓這項有意義的活動可以一直延續舉辦，歡迎大家一起來體驗特別的民俗文化。

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