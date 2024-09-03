今年9月起，全國飲料店都不得提供塑膠一次用飲料杯，環境部預估每年可減少7億9000萬個塑膠飲料杯，提醒民眾享用手搖可自備飲料杯或使用循環杯，如果使用紙杯，其淋膜後續可再製成塑膠粒，使用後記得資源回收，不要當成一般垃圾。

環境部說明，過度使用塑膠，造成地球環境危機，各國都在施行減塑政策，聯合國全球塑膠公約第5次談判將在11月底於韓國釜山登場，台灣呼應減塑國際趨勢，推動源頭減量限塑政策，限制飲料店不提供塑膠一次用飲料杯是其中一個措施，台北市率先在2022年12月實施，其餘縣市也陸續推動。

環境部指出，紙杯表面塗上一層聚乙烯或浸臘處理，目的是達到防水及油漬，提高使用便利性，回收後送到專業的廢紙容器處理廠，將紙漿回收再製成其他紙製品外，塑膠膜也可再製成塑膠粒，因此，紙杯使用後應落實分類與資源回收，避免將資源物當垃圾處理。

環境部提醒，忘記帶自備杯可以借用循環杯，為確保循環杯衛生程度，已訂定「循環（外借）杯良好服務指引」，針對循環杯材質及標示、借用及歸還、清洗、檢驗、環保理念溝通、良好服務標誌等6大面向規範，要求業者所提供的循環杯服務有一致品質及服務水準，且每半年提供檢測報告，目前所有業者提供的檢測報告皆為合格，民眾可以安心借用。