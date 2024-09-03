高速公路最內側是超車道，雖然小型車依照規定能在不堵塞的狀況下，以最高速限行駛在內側車道，但這個在台灣養成開車的習慣，到其他國家駕駛恐會出事。一名女網友近日分享，在日本自駕遊，沒想到上高速公路沒多久就被當地員警攔下來，了解後才知道在日本只有超車時才能行使用最內側車道，引起網友討論。

一名女網友近日在threads表示，第一次在日本九州自駕遊，沒想到上高速公路沒多久就被警察攔下，了解後才知道這邊限速80公里，且必須要走中線或左道，最內側的右車道只有超車時才能行駛。

文章上線後吸引近千則留言討論，網友紛紛喊「在國外開車不是應該要先熟悉交通法官嗎？好丟臉」、「你這行為在台灣一樣違規，只是在台灣沒人管你而已」、「這麼丟臉怎麼還自己PO上來」、「難怪現在日本越來越多租車業不租給台灣人了」、「這是很基本的駕駛規則，妳還是乖乖跟團坐遊覽車吧」。

該文也被截圖分享到臉書「爆料公社」，直呼「台灣內線龜雖然常常振振有詞，我都開到最高速限了，你們愛飆車很危險，但是到了國外就吃鱉了，舒服」，其他人也酸「套一句台灣人最愛的『反觀日本』，真的有夠沒人情味」、「會不會是搞錯左邊跟右邊」、「烏龜車到國外還是烏龜車」、「台灣真的超多這種人，未堵塞狀態真的應該拿掉」、「台灣雞腿之光+1」。