PIMCO日本分公司表示，8月全球地緣政治不確定性，以及金融市場不穩定的狀態都還存在，但日本央行貨幣政策正常化的方向沒變，下一次升息最早將在明年1月。

超長期日本政府公債的遠期利率（forward interest rate），是日本央行開始從2013年，實施激進量化寬鬆政策起，首次超過3%。由於殖利率曲線還是很陡峭，故預期利率上升下，買進較長期日本政府公債時，不太需要考慮存續期，這是一個有小小風險的投資機會。

PIMCO指出，市場不感興趣，加上日本央行減少買進日本公債，故日本超長期公債的供需狀況正在嚴重失衡中。另外，日本財務省也開始考慮，縮短日本政府公債發行的到期日。

PIMCO認為，市況可望在6個月內左右改善，配合需求增加下，或許可讓債市更加穩定。儘管近期波動不再過於激烈，但還是大於日本央行開始正常化之前的水準。不過，對於自己等部分積極型的投資經理人來說，有波動總比沒有來得要好。