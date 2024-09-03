已故新竹市消防局分隊長李詠真入祀苗栗忠烈祠儀式3日舉行，新竹市消防局派出旗隊以及大批消防弟兄，護送李詠真的神主牌位入祠。（謝明俊攝）

已故新竹市消防局分隊長李詠真入祀苗栗忠烈祠儀式3日舉行，李詠真遺孀親捧丈夫牌位交由憲兵恭奉進祠入祀。（謝明俊攝）

已故新竹市消防局分隊長李詠真入祀苗栗忠烈祠儀式3日舉行，李詠真牌位與前空軍中校黃聖航並列。（謝明俊攝）

今年5月26日新竹市豪宅晴空匯發生火警，造成2名奮勇救災的新竹市消防局隊員李詠真、周立鑫殉職火場，李詠真遺孀希望丈夫能入祀忠烈祠，經新竹市長高虹安與苗栗縣長鍾東錦聯繫促成李詠真入祀苗栗忠烈祠，並於93軍人節舉行秋祭陣亡將士聯合祭典中正式入祀。

已故新竹市消防局分隊長李詠真入祀苗栗忠烈祠儀式3日舉行，新竹市消防局派出旗隊以及大批消防弟兄，護送李詠真的神主牌位入祠。（謝明俊攝）

已故新竹市消防局分隊長李詠真入祀苗栗忠烈祠儀式3日由苗栗縣長鍾東錦主持，新竹市消防局派出旗隊以及大批消防弟兄，護送李詠真的神主牌位入祀。（謝明俊攝）

已故新竹市消防局分隊長李詠真入祀苗栗忠烈祠儀式3日由苗栗縣長鍾東錦主持，儀式後鍾東錦（右）向李詠真遺孀（左）致意。（謝明俊攝）

已故新竹市消防局分隊長李詠真入祀苗栗忠烈祠儀式3日舉行，李詠真遺孀親捧丈夫牌位入祀。（謝明俊攝）

3日舉行的已故新竹市消防局分隊長李詠真入祀苗栗忠烈祠儀式，新竹市消防局派出旗隊以及大批消防弟兄，護送李詠真的神主牌位入祠，並由李詠真遺孀親捧丈夫牌位，交由憲兵接手送入忠烈祠安座，李詠真的神主牌位正好與殉職的前空軍中校黃聖航並列，成為苗栗忠烈祠第7位入祀烈士。

2024年93軍人節秋祭陣亡將士聯合祭典3日由苗栗縣後備指揮部指揮官徐銘志陪祭。（謝明俊攝）

新竹市消防局指出，警專22期畢業的39歲故分隊長李詠真出身嘉義，畢業後分發至新竹市服務19年，曾參加20多起重大火災救援任務，今年5月26日新竹市豪宅晴空匯大樓發生大火，李詠真、周立鑫兩位勇消進入火場疏導住戶逃難時，卻因氣瓶空氣耗盡，2人同時殉職，然而正因2名勇消英勇的付出，最終疏散救出351位住戶。

李詠真去年七月才結婚，身後尚無子女，李詠真遺孀希望丈夫能獲得入祀忠烈祠，但因新竹市並無忠烈祠，新竹市長高虹安得悉後立即打電話給苗栗縣長鍾東錦，請鍾東錦玉成，鍾東錦當場應允促成，讓李詠真的牌位順利入祀苗栗忠烈祠。

目前入祀苗栗忠烈祠的先烈，包括故新竹縣員警孫智華、彭喜炤、苗栗縣救難協會小隊長曾進富、海南島陣前起義義士周林欽、義消小隊長謝慶忠及空軍中校黃聖航等6人，其中黃聖航是因勤務搭乘黑鷹直昇機墜機殉職，因而得以入祀忠烈祠，李詠真成為苗栗忠烈祠第7位入祀先烈。