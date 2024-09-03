「台灣拳擊女王」林郁婷在巴黎奧運奪金時，手中佩戴教練曾自強送的喬治傑生（Georg Jensen）手鍊，據喬治傑生透露，比賽前曾自強到店上選購禮物，特別挑選Reflect系列金銀雙色手鍊，有「穿金戴銀」的意寓，祝福林郁婷在勇奪金牌或銀牌，曾自強自己也佩戴了一條，師徒倆佩戴同款「父女鍊」，更添佳話。

林郁婷奪金時佩戴喬治傑生雙色Reflect系列金銀手鍊，是教練曾自強送她的禮物，祝福她「穿金戴銀」。（Georg Jensen提供）

喬治傑生近日發表秋冬新品，特別分享林郁婷佩戴的Reflect系列金銀雙色手鍊和背後的感人故事，透露近日店上掀起K金、純銀雙色手鍊的買氣，Reflect同系列的雙色戒指、耳環也不乏所愛，就是為了沾沾林郁婷「穿金戴銀」的好運氣。

喬治傑生Vivianna Torun Celebration純銀項鍊。（Georg Jensen提供）

除了話題十足的Reflect系列珠寶，喬治傑生秋冬新登場的

喬治傑生Vivianna Torun Celebration黑瑪瑙項鍊，5萬9000元。（Georg Jensen提供）

喬治傑生Vivianna Torun Celebration系列葉子胸針，1萬3400元。（Georg Jensen提供）

Vivianna TORUN Celebration系列，重新詮釋設計大師朵蘭的簡約流線之美，以抽象手法勾勒出葉脈的弧度，打造耳環、胸針和項鍊等純銀作品，並鑲嵌銀珠、水晶、黑瑪瑙或藍色拓帕石等，以對比色彩豐富簡約律動美感，別具品味。

喬治傑生Heritage年度項鍊台灣限定粉晶款，1萬900元。（Georg Jensen提供）

喬治傑生藏家每年都會固定上門採購的Heritage年度珠寶，2025年年度項鍊出爐，主打天空藍天河石純銀項鍊，另有台灣獨賣的粉紅水晶和藍紋瑪瑙主石款。