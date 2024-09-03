Ai文件銀行藝文饗宴－2024朱宗慶打擊樂團擊樂劇場《六部曲》，即將於10月3日在台北國家戲劇院首演，並且巡迴台中國家歌劇院大劇院、高雄衛武營歌劇院共10場。朱宗慶打擊樂團的團員們將以六首特色各異、技巧高超的打擊樂曲，配合精準的燈光、影像、舞台與服裝設計等劇場元素，為觀眾帶來擊樂藝術的感官饗宴。在宣告記者會上，團員們表演精彩片段。（劉宗龍攝）

Ai文件銀行藝文饗宴－2024朱宗慶打擊樂團擊樂劇場《六部曲》，即將於10月3日在台北國家戲劇院首演，並且巡迴台中國家歌劇院大劇院、高雄衛武營歌劇院共10場。朱宗慶打擊樂團的團員們將以六首特色各異、技巧高超的打擊樂曲，配合精準的燈光、影像、舞台與服裝設計等劇場元素，為觀眾帶來擊樂藝術的感官饗宴。在宣告記者會上，團員們表演精彩片段。（劉宗龍攝）

Ai文件銀行藝文饗宴－2024朱宗慶打擊樂團擊樂劇場《六部曲》，即將於10月3日在台北國家戲劇院首演，並且巡迴台中國家歌劇院大劇院、高雄衛武營歌劇院共10場。朱宗慶打擊樂團的團員們將以六首特色各異、技巧高超的打擊樂曲，配合精準的燈光、影像、舞台與服裝設計等劇場元素，為觀眾帶來擊樂藝術的感官饗宴。在宣告記者會上，團員們表演精彩片段。（劉宗龍攝）

「什麼是打擊樂？什麼是打擊樂器？」儘管已做打擊樂30多年，朱宗慶仍對團員追問這個問題。繼前兩部擊樂劇場獲好評，朱宗慶打擊樂團2024擊樂劇場《六部曲》，首次跳脫戲劇文本，全然以擊樂與劇場元素，探索擊樂的無限可能。

朱宗慶表示，2年多來一直在問「什麼是打擊樂？」不斷與同仁思考回到最本質的思考，持續對談、交換意見，「很多挫折和沮喪，但還是不放棄，今年初終於把六個不同音樂的組成做成劇場」。朱宗慶表示此次也只是擊樂劇場的一種方式，仍會不斷用各種方式探索擊樂的各種可能。

《六部曲》中將世界首演的〈六棒傳奇之琴鍵奇綠〉由駐團作曲家洪千惠，以朱團團員們必備的馬林巴木琴六棒技法為靈感，由於六棒演出難度較一般四棒演出大得多，而能夠六棒演出密度最高的地方就是台灣，洪千惠讓8位團員在8台馬林巴木琴的不同配置下，展現出各種六棒使用法。

洪千惠特別有感「要好聽、好看又要有所本，愈來愈不容易」但完成後自覺「又過一關」！該曲由曲名便有滿滿「仙俠感」，她也表示正因為有感於每個團員都身懷絕技，而彼此合作起來又默契十足，希望傳達出樂團的「俠義」精神。

結合打擊樂與劇場，創意整合鄭詠珊表示，此次擊樂劇場本身沒有故事文本，讓音樂自己說故事，六首作品差異很大，訊息有時是感情，有時是故事，有些是和劇場燈光搭配，因此創意整合是在音樂與劇場元素如燈光、影像、肢體、服裝中共同創作。每一個設計者的想法與詮釋，也都與樂手間呼應。