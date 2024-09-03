民眾黨主席柯文哲捲入京華城弊案後，民眾黨立委黃國昌開始碰黨務、主持應變記者會，外界解讀，黃對黨主席大位虎視眈眈。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤直言，黃國昌一向是哪裡有權力，往哪裡靠，一向是對於壯大自己權力汲汲營營。

吳思瑤表示，這幾天柯文哲、民眾黨的主席的受難了，大家就去觀察黃國昌的言行與黃國昌臉上掩不住的表情，黃國昌個人的權力慾望，在這個時候還在極度克制，黃國昌也許沒有料想到柯文哲沒有被羈押。

吳思瑤說，後續民眾黨的事情自己解決，但立法院即將開議，希望民眾黨團8席立委，如同他們今天端出優先法案名單，樣樣項項都攸關民生議題，既然是民生課題，我們就讓民生優先，民進黨還是願意敞開雙臂，擴大與藍白在野陣營對話，只要是民生優先，民進黨一定期待朝野合作。

吳思瑤表示，對於開議時間，剛剛民眾黨記者會說他們要求9月6日或是及早開議，民進黨團立場很清楚，立法院長韓國瑜召集協商，協商的時間個黨共識共同來決定，民進黨一定配合。

她說，開議時間，民進黨已做足準備，民眾黨要求提早開議，民眾黨也可以去跟他們老大哥，傅崐萁總召、國民黨委員好好溝通，只要各位有共識，民進黨絕對全力配合，重大的是開議的立院就讓民生優先、朝野合作，而不是淪為藍白再次聯手杯葛自己政府施政，這樣就不是民進黨樂見的、也不是社會期待。