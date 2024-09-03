光田綜合醫院大甲院區兒科副主任黃中明提醒家長留心腸病毒。（光田醫院提供／李京昇台中傳真）

9月開學季，不少小朋友從幼兒園升上國小新生，然而光田綜合醫院兒科副主任黃中明發現，開學後腸病毒也「升級」，除了群聚案例多，常見同班同學都在同個診次外，這次的腸病毒連大人都「在劫難逃」，呼籲家長除了照顧孩子外，也盡量做好防護，勿輕忽腸病毒對大人的影響。

黃中明表示，腸病毒感染潛伏期約3至5日，感染後大多在半個月內自行痊癒，發燒、出疹子、嘴巴破，都是腸病毒的常見病兆。以往腸病毒多在春夏之際流行，約在5月底至6月中到達高峰，但他觀察到，今年不只從春夏季開始流行，進入9月都還未見停歇，來勢相當凶猛，但更令人意外的是，原本腸病毒患者多以幼兒為主，但這波流行期，卻連大人也中招，而且症狀都相當嚴重，因此呼籲家長多留意。

對此，黃中明醫師特別解釋，大人也會感染腸病毒，只是大多不會出現症狀，或是症狀不明顯，因此多數家長不以為意，但最近腸病毒讓不少家長也跟著中招，甚至嘴巴破、出疹子的狀況，比小孩還要嚴重，他呼籲家長一旦發現自己也有初期症狀，若條件許可，還是盡量做好消毒，甚至隔離，避免再把病毒傳染給家中其他的大小成員。

除此之外，這波腸病毒的群聚狀況也相當嚴重，黃中明打趣地說，常常在同個診次，發現不少患者彼此都熟識，原來大家是同班同學，他解釋從這個現象，就不難發現多為群聚感染，因此他認為若班上在一周內就有二個孩子感染腸病毒時，適時停課確有必要。

另外，面對中秋將至，約烤肉或聚餐的家庭聚會變多，群聚機率也將增加，黃中明醫師建議民眾在摟抱、餵食嬰幼兒前，或是出門後返家，一定都要洗手；也盡量少帶小孩去人潮擁擠處，必要時記得戴口罩；而若是家中已有孩子感染腸病毒，還是盡量多在家休息最好，避免傳染給他人。

最後，黃中明也提醒，腸病毒一般不致命，但是3歲以下的幼童因為扺抗力較弱，表達能力也還不夠清楚，萬一轉成腸病毒重症，易引發腦幹腦炎、心臟衰竭等後遺症，而這只能靠家長多多提高警覺，若發現小孩出現以下的重症前兆，包括嗜睡、意識不清、肌躍型抽搐、持續嘔吐、呼吸急促、手腳無力等重症前兆時，建議立刻至大型醫院就診，較為保險。