陳男8月中旬持鍍金項鍊到員林一家當鋪，以假黃金典當成功騙走當舖10多萬元，自以為神不知鬼不覺，日前再度持假黃金到員林另一家當舖典當，被業者識破報警逮人。（民眾提供／葉靜美彰化傳真）

黃金價昂，家住北部的20歲陳男就動起歪腦筋，8月中旬持鍍金項鍊到員林市一家當鋪，以假黃金典當成功騙走當舖10多萬元，業者事後察覺有假，氣得向警方報案，並向同業示警，引起警方與當舖業者的高度重視，陳男卻自以為神不知鬼不覺，日前再度持假黃金到員林另一家當舖典當，被業者識破報警逮人。

陳男家住北部，卻2次跑到彰化持鍍金假黃金到當舖典當，第一次成功後食髓知味，8月30日再持假黃金，以相同手法，到另一家當舖，欲以3.2兩重的鍍金項鍊典當20萬元，已有所警覺的業者隨即向警方報案。

員林分局員林派出所員警到場後發現，陳男是在金屬項鍊上鍍上一層薄金，以假亂真，借此方式充當純金項鍊，陳男深知當鋪人員不敢損壞客人典當物品情況下，詐取典當錢財，警方當場查扣假黃金項鍊1條(3.2兩重)，陳男卻辨稱「不知黃金項鍊是假的」，警方訊後將陳男依刑法詐欺罪移請彰化地檢署偵辦。

員林分局長吳詠傑呼籲，詐騙手法不斷推陳出新，務必提高警覺有任何疑問可撥打警政署165反詐騙諮詢專線或就近向派出所查詢，以防止被騙，警方將持續將詐欺犯罪列為查緝工作重點，以維護社會大眾財產安全。