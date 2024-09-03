社群平台今天流傳1段男子駕車拒警攔查，逃竄自撞電線桿的影片。經查，彰化警方日前攔查1輛懸掛他車車牌的自小客車，該車拒檢，自撞電線桿後就逮。警方查出肇事駕駛開的是修車廠的代步車，因無照駕駛，心虛拒檢，訊後對其無照駕駛、拒檢及闖紅燈等行為開單告發，另也對修車廠業者涉懸掛他車車牌的行為開罰。

該段不到20秒的影片中，1輛自小客車在轉彎處自撞後，1男1女趴在車門邊，一旁有1輛警車及2名員警，當時警方要求兩人趴好，並向兩人表示攔車是為該自小客車懸掛的車牌有問題。由於該影片無前因後果，網友看完後紛紛扮起柯南，猜測案情。

彰化警分局大竹派出所副所長楊子標指出，當時是凌晨2點多，該所同事巡邏時，發現1輛自小客車懸掛他車車牌，遂上前要攔檢，熟料，該車駕駛人拒檢，加足油門往彰化市區方向逃逸。

警方追至彰化市中山路三段、彰南路一段路口時，發現該自小客車自撞該巷口圍牆，車內駕駛陳男與1名女子遂下車，隨後現場盤查及釐清該車輛與車牌是否為偽造車牌，查證發現該自小客車與懸掛的他車車牌車主均為同1人，該車無失竊及涉及其他不法之情事，其懸掛的他車車牌也非為偽造車牌。

肇事駕駛陳男表示，他將車子開到修車廠維修，並向修車廠借來代步車，他不知代步車掛的是他車車牌，警方要攔查時，因他無照駕駛，擔心挨罰，才會逃竄。

警方現場向駕駛人陳男告發無照駕駛、攔查不停、闖紅燈及懸掛他車車牌等違規單，其中懸掛他車車牌的違規開罰對象為修車廠車主。