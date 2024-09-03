韓聯社報導，韓國國家戰略研究院3日發布的一份報告顯示，北韓政府從2017年至2023年通過煤炭走私、網絡攻擊等非法手段獲得的收入達62.9億美元。藉此大幅縮減了這7年的對外貿易逆差。

報導稱，研究院綜合考量韓國政府、外國政府和專業機構經分析推算出的北韓網絡犯罪收益、北韓外派的信息技術（IT）人員及普通勞務規模、煤炭非法走私規模等因素後，得出上述結論。

北韓非法收益中，煤炭走私收益居首，為21.5億美元。其後依次為向中俄輸出勞務（17.5億美元）、網絡創匯（13.5億美元）。

研究綜合了韓國國防部、美國白宮和國務院、烏克蘭國防部的資料，推算2023年7月至2024年2月北韓對俄提供的軍火量，並把其中四分之三設定為去年供應量後，推測出北韓去年對俄提供93.75萬枚152毫米口徑炮彈、18.75萬枚122毫米炮彈、9枚KN-23飛彈、9枚KN-24飛彈，從中賺取5.4億美元收益。

過去七年，北韓的合法貿易額出現82.5億美元的逆差，但若算上上述非法收益，北韓對外貿易逆差規模則縮小至19.7億美元。