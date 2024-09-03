花蓮市公所爭取中央2200萬元經費，改善明義國小周邊人行步道，工程5月開工，目前進度達56％且正在施作自由街校門前對向的林森路口至大同街口的工程，整體作業預計11月完工。（花蓮市公所提供／羅亦晽花蓮傳真）

座落在花蓮市的明義國小是全縣學生人數最多的國小，由於學校周邊往來車輛較多，市公所考量學生上、下課安全，爭取中央2200萬元經費，改善校園周邊人行步道，工程5月開工，目前進度超前並達56％，預計11月完工。

明義國小鄰近花蓮市中心，附近往來車輛行人眾多，但過去周邊人行步道高低不平，且受路樹浮根影響，容易造成行走意外，加上校門前人行空間沒有阻隔作用，常有家長貪圖方便，上下課接送時，直接將汽機車開到門口前，造成人車混雜，隨時都有可能發生危險。

花蓮市公所爭取內政部計畫改善校園周邊人行步道，獲核定計畫經費2200萬元，預計增加步行空間寬幅、重新規畫周邊3處路口動線、增加行人停等區域、縮短行穿線距離，工程5月中旬正式展開，經暑期趕緊施工，目前進度超前，已達56.37％，預計11月完工。

花蓮市公所爭取中央2200萬元經費，改善明義國小周邊人行步道，工程5月開工，目前進度達56％，市長魏嘉彥（右三）開學後也特別前往會勘，關心工作進度。（花蓮市公所提供／羅亦晽花蓮傳真）

由於工程施作期間適逢開學，花蓮市長魏嘉彥特別前往會勘，與明義國小校長許傳德一同關心施工狀況時表示，施工期間感謝民眾體諒，市公所會督促廠商積極趕工，屆時完工後，相信不僅受惠明義國小師生及家長，連帶周邊美食街民國路、花蓮文化創意園區，以及林森路等交通要道用路人，都能夠享有安全舒適的交通環境。

許傳德表示，改善後的步道環境會變得更加舒適、平整，且臨停狀況也已顯著降低，且完工前將與縣府建設處交通科以及縣警局會勘、規畫周邊車格的設置。

市公所表示，明義國小通學步道改善工程目前已完成林森路口至活動中心前的灌漿作業，面層壓花地坪將在本周進場施作，第3階段施作範圍自自由街校門前對向的林森路口至大同街口，目前正在施工，完成後會接續展開自由街與民國路口的行穿線與路口改善工程。