日前宣布新婚及懷孕喜訊的臧芮萱，在大愛新劇《在光裏的人》飾演大埔醫療站護理師「蔡淑蘭」。為拍摔車戲，她人生首次挑戰吊鋼絲，雖然「鋼絲專業戶」翁家明指導她許多小技巧，現場也有替身，但她仍相當害怕，「我看替身噴飛出去，我也要做一次，當天又是夜戲，在鏡頭後面我都在發抖，手腳超級冰冷，但又不想要劇組的人費心，所以都不敢說出口。」

臧芮萱拍《在光裏的人》考驗不只一種，她回憶拍攝時大埔溫差非常大，白天熱但晚上可以狂掉7、8度，因此好幾次她是重感冒、剛退燒狀態上場，「一場戲我要大喊，卻完全發不出聲音，最後導演貼心說叫不出來就別叫了！」不擅長騎摩托車的她，還得拍攝騎車走山路，甚至要載人，「有一場要上白馬亭，路上有許多小碎石又崎嶇不平，還有部分泥濘山路，我上去的時候就已經在冒冷汗了，晚上僅10度左右但又不能穿外套拍，所以這次騎車上山的戲，對我來說都是挑戰。」

以主持人身分獲得肯定的陳明珠，這回在《在光裏的人》也可說是正式的演員出道，首次演出有完整故事的角色，而非只是短暫的客串。她在劇中飾演葉明憲醫生的太太「李芳瑜」，有許多和王傳一的對手戲，她透露除了劇組特別為她安排表演課程，去年金馬獎邀請到日本女神「滿島光」來台，她更幸運報名成功，參加女神親自授課課程，「她是我非常欣賞的一位演員，課程中她分享很多前期準備跟拍攝當下，包括心態調整或實際上可以做什麼、聽什麼音樂、可以怎麼練習角色等，這些技術層面都讓我非常受用！」

陳明珠跨界飾演葉明憲醫生的太太「李芳瑜」。（大愛電視提供）

已演過多次護理師的張晏塵，同樣在《在光裏的人》飾演護理師「林佩瑤」，經常與臧芮萱騎摩托車探視病患，她透露角色個性從一開始找不到自己當護理師的價值，直到來到大埔醫療站找回當護理師的熱情，就跟她自己心境相當雷同，「在這之前，大多人只認識我是個主持人，不認為我是個演員，我也曾對表演感到懷疑，找不到肯定的感覺，直到走進佩瑤的世界，讓我體會到有機會去完整自己的職業是很棒的，在大埔拍攝遇到很多挫折必須調整與適應，卻讓我找到了在演戲上的自信，我覺得我真的是去大埔找回自己的！」

張晏塵飾演護理師「林佩瑤」。（大愛電視提供）

幾乎成為「大愛御用演員」的錦雯，則飾演大埔鄉民「趙梅色」，外號「色咪咪婆婆」，個性海派豪爽，但辛辣個性背後其實藏洋蔥。錦雯笑說第一次看劇本就很興奮，「我演大愛很少不是演師姊，這次趙梅色是大埔裡的甘草人物，導演說我可以美美上陣，我還真的從頭到腳指甲、臉上都有顏色！雖然經紀人說根本就是演我自己，但我覺得這個角色更大而化之一點。」錦雯透露角色不同的一面，「她可以在路邊看到蛇就隨手一抓、丟回草叢，大喇喇的個性其實是怕別人有危險，是很體貼的大姐頭。」

錦雯劇中個性嗆辣。（大愛電視提供）

《在光裏的人》描述「無醫鄉」之一的嘉義大埔鄉，長年醫療匱乏，鄉民必須要開車2小時才能下山就醫，因緣際會來了兩位駐站醫師－中醫「葉明憲」醫師（王傳一飾演）與西醫「林繁幸」醫師（翁家明飾演），講述他們每天從早到晚看診，堅持不懈在偏鄉行醫20年的真實故事，由王傳一、翁家明、柯淑勤、霍正奇、臧芮萱、張晏塵、陳明珠、錦雯、杜蕾等人主演，10月3日起周一至周五晚間8點，在大愛電視台、YouTube頻道播出。