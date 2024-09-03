民眾黨立院黨團總召黃國昌向國民黨喊話，應盡快排審《吹哨者保護法》。（民眾黨團提供）

民眾黨立委今（3）日針對優先法案進行說明；關於這會期是否與國民黨繼續合作，民眾黨立院黨團總召黃國昌表示，藍、綠若有支持，都樂於共同推動，但他也向國民黨喊話，應盡快排審《吹哨者保護法》。

黃國昌說，針對優先法案的推動策略跟操作，黨團幹部及成員還沒進一步討論，要如何發揮八席關鍵力量，幹部會進一步研商。他說，在此他們也遞出善意的橄欖枝，如果兩大政黨支持民眾黨提出的優先法案，那非常樂於共同推動在野監督法案。

不過黃國昌表示，容他提醒國民黨，吹哨者保護法是上會期就已達成共識的優先法案，應趕快排審。雖國民黨立委吳宗憲排審過一次，也開過一次公聽會，不能說沒有進步，但需要的是委員會趕快逐條審查，不要再拖了，「我公開跟國民黨喊話，吹哨者保護法當初就講好，到目前還沒完成委員會審查，呼籲國民黨，趕快逐條審查才是上策」。

至於其他優先法案，黃國昌說，民進黨跳票8年讓社會失望，如果現在願意認錯、幡然醒悟，也支持民眾黨法案，例如廢監察院，那就一起合作，「民進黨不要再當專門開芭樂票的芭樂黨」。