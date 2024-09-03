旅居日本的台灣作家「魚漿夫婦」經常分享網路趣聞，近日魚漿夫婦轉貼一對日本姊妹LINE的對話，妹妹先傳了在床上蓋被子睡覺的貼圖，後來聽姊姊說要去超商，又立刻傳了在床上坐起來的貼圖，讓2.2萬人笑瘋，紛紛表示貼圖很實用，敲碗貼圖連結。

魚漿夫婦昨（2）日臉書轉發Ｘ平台貼文，內容為一對日本姊妹的LINE對話截圖，凌晨2點初妹妹傳訊向姊姊說晚安，還傳了一個「躺在床上蓋被子」的貼圖，但姊姊表示要去便利超商，妹妹立刻再傳「從床上坐起來」的貼圖，讓姊姊瞬間笑喊「別給我起來啊妳。」

魚漿夫婦也笑說，「很晚了，大家躺下就別起來了」，直呼這貼圖也太好笑。圖文讓2.2萬人有共鳴，「如果說是去買鹹酥雞，我應該也會這樣坐起來」、「好想要貼圖」、「好想買這組貼圖」、「這組貼圖值得擁有。」

魚漿夫婦後續也更新貼文，她表示貼圖名稱為「POCORO CHALLENGE」，作者是一名日本網路畫家。