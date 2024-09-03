AV女優七嶋舞有「日本最想成為戀人的No.1美少女」的美譽，近日受邀參加JKF與TREND GIRLS聯手舉辦「史上最大型泳池攝影會」，將穿著泳裝讓大家捕捉她各種性感風情。她也誠摯邀請粉絲參加這場盛大的攝影會，想要透過這次活動與大家留下更多美好的回憶，同時也期待每位到場的粉絲都能夠在活動中感受到愉快，「讓我們在泳池攝影會上一起留下夏天的回憶吧！」

七嶋舞於2021年6月以Prestige專屬女優身份出道，憑藉偶像級的外貌和多變的演技迅速崛起。無論是性感的辣妹形象，還是專業的辦公室OL角色，都能完美詮釋，並以天真可愛與成熟魅力的巧妙融合而廣受歡迎。性感兔女郎辣照更展現她纖細的身材，成為今年最具突破的女優之一。她表示，自己最大的優點在於能夠堅持信念，不受外界影響，無論什麼角色都能完全融入並展現出色的演技。

七嶋舞不論是可愛還是成熟的風格都能完美駕馭。（JKF提供）

七嶋舞透露她對自己的腰線最有自信，並且沒有特別進行體重管理。在忙碌的工作之餘，她喜歡把休息日當作「美容日」，進行美甲、美髮等美容活動，並經常到處尋找Hello Kitty的蹤跡，她的房間內充滿了各式各樣的Hello Kitty收藏品，數量多達數百件，她的目標是成為「日本第一的Hello Kitty粉絲」。

七嶋舞對自己的腰線最有自信。（JKF提供）

七嶋舞對台灣的粉絲特別印象深刻，首次於今年4月參加台灣活動時，就感受到大家的熱情與友善，並因此深受感動。雖然是她首次參加海外活動，但粉絲們的支持讓她倍感溫暖，也讓她更加期待這次能在泳池攝影會中再次相見。活動將於9月14、15日在日本埼玉白子鳩水上公園泳池區舉行，更多購票與活動詳情請上官網查詢。