凱米颱風過境後帶來類鼻疽疫情仍持續在燒，台中市上周再增1例類鼻疽個案，為南屯區有慢性病史的50多歲男性，8月初陸續出現反覆發燒、食慾下降，8月中就醫後收治住院，經醫院通報後將檢體送中央實驗室檢驗確診，這也是台中市今年（2024）第4例類鼻疽確診個案。

台灣類鼻疽病例創2006年以來新高，凱米颱風過境已超過1個月，台中市仍持續出現確診個案，上周新增這例類鼻疽個案，居住在南屯區50多歲男性有糖尿病、高血壓等慢性病史，經疫調發現個案於凱米颱風期間曾至溪流附近活動。

該案於8月初陸續出現反覆發燒、食慾下降等症狀，8月中就醫後收治住院，經醫院通報疑似類鼻疽及將檢體送中央實驗室檢驗，於上周經中央實驗室檢驗確診類鼻疽，個案持續治療中，已無發燒，生命徵象穩定。

台中市衛生局說明，引起類鼻疽的類鼻疽桿菌存在於土壤、水池及積水環境中，主要由皮膚傷口接觸受病原菌污染的土壤或汙水傳染，而颱風後因強風暴雨易使土壤和泥水中的類鼻疽桿菌暴露於地面並更易傳播。

台中市衛生局提醒民眾，類鼻疽常見病徵包括發燒、頭痛、局部腫痛、潰瘍、胸痛、咳嗽、咳血及淋巴結腫大，可導致皮膚膿腫、肺炎、腦炎、敗血症，需盡速以適當抗生素治療。（台中市衛生局提供）

台中市衛生局也提醒民眾，類鼻疽常見病徵包括發燒、頭痛、局部腫痛、潰瘍、胸痛、咳嗽、咳血及淋巴結腫大，可導致皮膚膿腫、肺炎、腦炎、敗血症，需盡速以適當抗生素治療，請留意自身健康狀況，有疑似症狀盡速就醫治療，同時籲請醫師提高警覺，注意類鼻疽疑似個案之通報與診治。