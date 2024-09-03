因應Red Bull Showrun Taichung將於9月28日在台中市政路封街展演，預計超過3萬民眾湧入市府周邊觀賞，台中市交通局推出交通接駁與輸運計畫，並且從9月25日開始將分三階段在市政路及周邊封街準備活動事宜，呼籲民眾盡量避開該路段。此外，中捷公司首次推出搭配公車無限搭套票，並首波開放手機掃碼搭車。

交通局長葉昭甫表示，因應活動舉辦與事前準備工作，9月25日晚間10點開始至26日上午8點將封閉惠文路至惠來路間的市政路西向快車道，9月26日晚間10點至27日上午6點鐘因應活動布點、封街事宜封閉惠文路至朝富路的市政路雙向快車道。

第三階段則從9月28日零時起至晚間10點封閉管制市政路沿線各路口及周邊道路，包括市政路、惠來路與河南路、惠中路、惠文五街等，若持有居民通行證者除28日中午12點至下午3點全面禁止通行、其餘時段可經住戶通行車道出入。

Red Bull Showrun Taichung共銷售3萬張票日前已秒殺，再加上可能有未持有票券者想到市府前廣場觀賞直播，交通局也推出交維計畫，葉昭甫說，建議當天到會場最好搭乘捷運，從市府站或水安宮站走至會場僅需3至5分鐘，當天捷運也會調整班距時間從尖峰時段8分鐘縮短至5分鐘，並視情況隨時調整。

葉昭甫強調，配合活動舉辦可能有約8成外縣市民眾到台中觀賞，中捷公司首度推出「公車捷運無限搭」24、48小時套票，並首波開放手機讀碼搭公車及捷運，民眾購買無限搭套票並啟用後可無限暢遊；另因應民眾開車需求，市府也在水湳規畫停車空間，並準備水湳至會場的接駁專車，約10至15分鐘發車一班。