天后蔡依林出道至今近25年，除唱紅許多經典歌曲外，亮麗的外型加上火辣身材，穿衣風格總會成為流行指標；如今43歲的她，狀態更是維持得非常好。不過日前有網友在社群上，分享大學時期與蔡依林的合照意外引發討論，其他人看了更驚呼：「跟蔡媽媽超像」。

一名網友在臉書上分享大學時在輔大校園與蔡依林的合照，可見蔡依林留著一頭長髮，穿著紅色上衣，整體五官與現在對比無太大的差別，只有臉頰還帶有嬰兒肥。面對鏡頭露出甜美微笑的她，模樣十分的青澀。

一名網友分享大學時在輔大校園與蔡依林的合照。（圖／翻攝自臉書）

照片曝光後，隨即引發留言區網友熱烈討論，不少人稱讚蔡依林「不老女神現如今還是這麼漂亮」、「那時候還好稚嫩，也很有肉」、「少男殺手啊」。而她稚嫩的模樣，也被網友說與蔡媽媽好像「跟她媽媽一模一樣」、「她本來很像媽媽！」、「媽媽年輕的樣子」、「跟蔡媽媽超像」、「蔡媽生錯年代，不然紅的是媽媽」、「模子真的很像蔡媽媽」。

蔡依林的舊照被網友說像蔡媽媽。（圖／翻攝自蔡依林IG）

蔡依林1998年曾在歌唱比賽節目《新聲卡位戰》獲得冠軍，與此同時就讀景美女中的她，更以推薦甄試第1名的成績，考上輔仁大學英國語文學系，隔年她發行首張專輯《1019》出道，就此展開歌手生涯，但她並沒有因為這樣而放棄學業，幾年後也順利從輔仁大學畢業。