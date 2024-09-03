美國芝加哥地鐵昨（2）日發生隨機槍擊案，4名乘客在「睡夢中」遭到槍殺，目前槍手已被捕。

美國芝加哥藍線地鐵2日發生隨機槍擊，4名乘客在「睡夢中」遭到槍殺。

綜合CNN、美聯社、「ABC 7 Chicago」報導，芝加哥警方昨日清晨約5時30分報案，指出藍線上一輛駛進終點森林公園站（Forest Park）的地鐵車廂上有3人遭到槍擊，警方到場後發現，列車上一共有4人遭槍擊，當中3人在一節車廂，另1人在另一節車廂，3人當場死亡，另1人送醫後不治。

芝加哥郊區森林公園市市長霍斯金斯（Rory Hoskins）表示，4名死者是在「睡夢中」遭到槍殺，他說槍擊可能在列車駛過前一站、也就是藍線Harlem站附近時發生。

森林公園警察局副局長Christopher Chin對於民眾在睡夢中遭槍擊感到震驚，「令人震驚，這樣的大規模槍擊不尋常」，他說死者可能都是街友；霍斯金斯則表示：「這些受害者很可能不知道（指槍擊）將發生。」

美國芝加哥藍線地鐵2日發生隨機槍擊，4名乘客在「睡夢中」遭到槍殺，當地首長表示，死者可能不知道將發生槍擊。

芝加哥警方於槍擊發生90分鐘後，在另一條粉線地鐵逮捕兇嫌。

芝加哥交通局（CTA）表示，這是一起單一事件，但也痛批槍手的行為「惡劣、令人震驚」。