民眾黨主席柯文哲，涉入京華城案日前遭到聲押，昨(2日)凌晨台北地方法院裁定無保請回。不過他一開始拒絕夜間偵訊欲離開時，被檢察官諭知當庭逮捕，讓網友覺得似曾相識，挖出21年前知名本土劇《台灣霹靂火》中出現過類似環節，直呼：「走得好前面」。

本土劇《台灣霹靂火》在21年前播出，由陳昭榮、秦楊、苗可麗、丁國琳等人領銜演出；當年以經典台詞「一支番仔火」及「換臉」等情節，創下超高收視率。如今有網友挖出首集片段，與柯文哲拒絕夜間偵訊相當類似；飾演律師馬阿敏的方岑，在劇中擔任秦楊飾演的劉文聰辯護律師，只見她表示：「假設，我說的是假設喔！我的當事人他如果真的有犯法，他也有權利要求夜間不接受偵訊」。

《台灣霹靂火》飾演律師馬阿敏的方岑提出拒絕夜間偵訊。（圖／YouTube）

影片曝光後，引起網友熱烈討論：「可以選擇不夜間偵訊，真的時事題」、「經典，20年後仍難以超越」、「笑死，根本台灣辛普森」、「是不是跟現在X眾黨主席情況類似」、「為什麼這個馬律師硬坳邏輯，跟現在白色有得拼」、「我是一起來看熱鬧的」、「厲害了，這段太像一分不差」、「要是姓柯，這部戲要重播了」。

律師馬阿敏在劇中表示要偵訊等早上再說。（圖／三立台劇 SET DramaYT）

柯文哲被裁定無保請回後，指控檢調搜索後查扣手機跟硬碟，拿到裡面編故事，接著強調：「這兩天當中可以說是極盡壓迫跟凌虐」，北檢表示會提起抗告，媒體人朱凱翔指出檢方目前提供的證據，尚不足以證明柯文哲有高度犯罪嫌疑，這也是他得以無保請回的原因，雖然民眾黨暫時獲得勝利，但未來抗告過程北檢仍占上風，光看彭振聲、台北市議員應曉薇及威京集團主席沈慶京遭羈押，就顯示檢方掌握不少籌碼。