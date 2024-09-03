台南在地廠商岱稜企業董事長蔡國龍20多年前因邀家扶學子至員工月會分享求學心路歷程受感動，每逢廠慶前夕，特別號召員工一起捐助學金。（張毓翎攝）

台南在地廠商岱稜科技公司董事長蔡國龍20多年前因邀家扶學子至員工月會分享求學心路歷程受感動，每逢廠慶前夕，特別號召員工一起捐助學金，幫助家扶學子克服困難，今年同樣不缺席，3日捐出65萬元給北台南家扶中心，23年來累計捐出助學金超過713萬元。

岱稜企業自西元2002年開始響應北台南家扶推動的抗貧助學列車，持續23年累計捐出助學金超過713萬元，幫助鄰近地區共計4020位弱勢家庭的孩子就學。

一名吳姓員工響應公司捐助家扶已經20年，他從產線的最基層一線人員，到升上小主管都持續捐款，希望用身教告訴自己孩子，由小而大、一點一滴，也能長期和穩定地為弱勢族群盡一分心力。

岱稜企業、北台南家扶中心3日在麻豆舉辦捐贈活動，家扶邀請目前就讀中華醫事科技大學餐旅管理學系的陳宏文分享求學經歷，日前他在新加坡國際美食挑戰賽連摘3金，陪伴他多年的家扶社工們與有榮焉。

陳生說，他是家扶兒，從小在單親家庭中成長，個性比較自卑，對於未來沒有什麼目標，就讀高職時，接觸到餐飲領域，才找到興趣，這一路上因為有母親的支持、老師的栽培和家扶中心及助學人們的幫助，讓他能全心投入餐飲這塊。

岱稜科技公司董事長蔡國龍讚賞陳生說，能把興趣變成未來志向很不簡單，為陳生感到開心，以後如果還要參加比賽，他願意成為最堅強的後盾。最後他提到，「感恩惜福」是岱稜的企業文化，用感恩的心去珍惜現在擁有的一切，就能惜福、助人。