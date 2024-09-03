貴州省紀委監委網站2日發布《關於8起群眾身邊不正之風和腐敗問題典型案例的通報》，其中有貴州省公安廳前巡視員周雲，利用擔任安順市公安局長等職務之便，非法收受巨額財物，為私人從事開辦車輛檢測站、經營駕訓班、房地產項目消防驗收，甚至開設武裝押運公司提供協助，周雲還存在其他嚴重違紀違法問題，不及備載。

通報顯示，2004年至2018年，周雲利用其擔任安順市委常委、市委政法委書記，市公安局黨委書記、局長等職務便利，為他人在安順開辦車輛檢測站和武裝押運公司、經營駕校，以及房地產項目消防驗收等方面提供幫助，非法收受他人巨額財物。周雲還存在其他嚴重違紀違法問題。2024年6月，周雲受到開除黨籍、開除公職處分，涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴。

公開資料顯示，周雲，男，漢族，1957年2月出生，江西樟樹人，1974年8月參加工作，1979年4月加入中國共產黨，省委黨校大學學歷，工程碩士。

他曾長期任職貴州省公安廳，歷任政治部綜合處副處長、政治部祕書處副處長、禁毒工作總隊政委等職。2004年任安順市委政法委副書記、市公安局局長，2009年任安順市委常委、市委政法委書記、市公安局局長，2016年11月任貴州省公安廳巡視員，2017年6月被免職。

今年1月，周雲被查。今年7月，貴州省紀委監委網站通報稱，經貴州省委批准，貴州省紀委監委對貴州省公安廳前巡視員周雲嚴重違紀違法問題立案審查調查。

經查，周雲喪失理想信念，背棄初心使命，搞「七個有之」，熱衷於搞團團夥夥、拉幫結派、任人唯親，處心積慮對抗組織審查；無視組織前則，不按規定報告個人有關事項，在組織談話函詢時不如實說明問題，違規為他人謀取人事利益並收受財物；廉潔底線失守，違規收受禮品、禮金；私德不修，生活腐化；對黨紀國法毫無敬畏之心，大搞權錢交易，利用職務上的便利為他人謀取利益，並非法收受巨額財物。

通報稱，周雲嚴重違反中共黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律和生活紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，依有關規定，決定給予周雲開除黨籍處分；取消享受待遇；收繳違紀違法所得；涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。