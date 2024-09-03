日前基隆地檢署起訴信二停車場弊案，藍綠互批認為對手應負責。議員韓世昱3日上午表示，弊案發生在前市府任內，卻要現任市長謝國樑道歉，此舉根本是做賊喊捉賊。韓認為，林市府任內除東岸、信二停車場招商發生弊案外，另外包括市立田徑場、田寮河淨水場，也出現狀況。

國民黨籍議員韓世昱表示，在信二停車場弊案中涉案的交通處賀姓技正歷經林水木、李進勇、許財利、張通榮和林右昌等5任市長，直到案發後遭停職。明明弊案發生在林右昌任內，前市府發言人游本明卻要求現任市長謝國樑道歉，根本是做賊喊捉賊。他認為，在林右昌任內發生，林就該出來講清楚、說明白，但很遺憾，民進黨不針對事件解釋，只會轉移焦點、抹黑他人。

韓世昱說，賀姓技正這麼多任市長都沒有涉弊，他合理懷疑該案有上位長官授意，他期待林右昌可以正面回應此案。

除檢方起訴書中提到的東岸及信二停車場招商案外，韓世昱表示，林右昌任內，市府另外兩項工程，包括了市立田徑場重建工程，也傳出監造單位疑似有綁材料的弊端。

另外在田寮河的礫間淨水場，現在處理後的廢水也不符契約要求。韓世昱質疑，當初淨水場斥資近億元，究竟是為了市民生活，還是為了消化前瞻預算？

對於國民黨的質疑，目前正陪同民進黨祕書長林右昌赴美訪問的前基隆市政府發言人游本明則是指出，發生東岸商場爭議的是半夜破門而入的謝國樑，不是把廢墟改造成亮點建設的林右昌。信二停車場基檢已經偵結起訴，請問國民黨是活在異世界嗎？

對於韓世昱質疑田徑場工程疑似有綁標，游本明說，正因為林市府負責，才會在任內發現廠商不適合後，立刻解約並重新招標。至於韓質疑淨水場的部分，游本明表示，向中央爭取預算還要被質疑，拜託國民黨議員不要再秀下限了，還是好好監督謝國樑到底爭取了多少中央補助款吧！