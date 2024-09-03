第二屆Fist Bump International格鬥遊戲大賽於8月30日和31日在新北電競基地成功舉行。本次賽事是由長期居住在美國的美籍華人第二代，Club Smash的執行長Christopher Lin，聯合Fist Bump International共同主辦。儘管首屆比賽於2020年舉辦後因疫情暫停，今年在台灣再次登場，得到了來自美國、墨西哥、台灣、日本、香港、泰國、新加坡、法國等地共140多位選手的積極參與，吸引了超過200名觀眾現場觀看，氣氛熱烈。

Club Smash執行長Christopher Lin不僅是本次賽事的主要推動者，還全力支持全球頂尖選手來台參賽。他特別從美國帶來了10位專業工作人員，確保比賽的專業性和規模達到國際水準。此外，賽事所需的43台Switch也是由他和他的團隊親自從美國運來，這些設備確保了比賽的順利進行並達到國際比賽的標準。

Club Smash執行長Christopher Lin（右2）將美國的專業人員與設備帶進台灣，更請到Super Smash Bros.全球最知名的玩家-來自墨西哥的MKLeo（右4）來台交流，引發矚目。(Club Smash提供)

Christopher Lin表示，作為在美國成長的台裔二代，他深知亞洲尤其是台灣在電子競技領域的發展潛力。他希望通過此次比賽，讓世界看到台灣的實力，並讓台灣成為國際電競領域的重要一環。本次活動也得到了台灣遊戲粉絲的熱烈支持，現場氛圍更是推向高潮。

這次台灣的賽事在VG Bootcamp社群上面直播，讓全球許多玩家上線觀看，也讓全球的Super Smash Bros.玩家更加認識台灣。(Club Smash提供)

值得一提的是，這次比賽的全球直播吸引了眾多Super Smash Bros.的國際玩家觀看，尤其是在VG Bootcamp社群的直播中，台灣的電競實力和賽事組織能力得到了認可。這次賽事的成功不僅展示了台灣在國際電競界的號召力，還證明了Christopher Lin和他的團隊在推動台灣電競發展上的巨大貢獻。

比賽中，來自墨西哥的MKLeo和MKBigBoss分別奪得冠、亞軍，而日本選手オムアツ則獲得季軍。台灣選手ShiNe和Bean雖未進入前三，但仍獲得並列第九的好成績。這次賽事的成功舉辦，再次證明了台灣在國際電競舞台上的重要地位。

本次賽事的成功，台灣的電競實力和賽事組織能力也獲得各國玩家的認可。(Club Smash提供)

Fist Bump International特別感謝Christopher Lin及其團隊的無私付出，以及新北電競基地和廣大社群玩家的支持。本次賽事的舉辦得到了多方贊助，未來也期待能夠得到更多來自官方和產業界的支持，讓台灣在Super Smash Bros.的競賽與電子競技產業中更上層樓。