台灣彩券3日推出「無敵威力」及「加倍旺」2款刮刮樂新品。台彩表示，這2款新品總獎項累計超過383萬個，總獎金逾19.2億元。

台彩表示，「無敵威力」每張售價新臺幣300元，遊戲名稱、券面遊戲刮區配置規劃採用電腦型彩券「威力彩」主要元素為設計概念，邊刮邊做記號的刮獎過程充滿期待與刺激，頭獎300萬元共有3個刮刮樂「無敵威力」每張售價300元，是全新主題的益智延長型遊戲，遊戲名稱、券面遊戲刮區配置規劃採用電腦型彩券「威力彩」主要元素為設計概念，要讓民眾體驗「即刮即對獎」的多元刺激與力，頭獎300萬元共有3個，1,000元（含）以上的獎項超過46萬個，總中獎率36％。

另一款新品，台彩表示，「加倍旺」每張售價200元，票面上耀眼金黃箭頭帶動金幣飆升，搭配「倍數區」的玩法，有機會獲得2、3、5倍、最高10倍獎金，頭獎200萬元共有4個，總中獎率29％。