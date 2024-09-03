黃嘉千和夏克立的16年婚姻，日前在士林地院判決下終於畫下句點。女方感動表示欣慰，夏克立則被拍到在台北街頭神情落寞，甚至在橋下大哭。今(3日)稍早，夏克立發文表示已經回到加拿大重新開始，他宣布要轉行當私人導遊，用「有趣的方式」賺取安家費用。

夏克立在臉書發文表示，聽從大家的建議決定回老家重新出發，「我很開心回到加拿大。我正在嘗試一個新的私人導遊計劃，帶大家遊覽我的家鄉！我的演藝工作持續進行著。同時也享受在加拿大的時光，並在空閒時與朋友們分享這裡的美好」。

夏克立發文。（圖／翻攝自Chris Downs臉書）

夏克立也開玩笑說，最近剛接帶完第一批「白老鼠」，之後改口說是「私人訪客」，說自己第一次當導遊的經驗很成功，「能夠把喧囂放一邊，享受生活和探索幾個美麗的地方感覺真是太棒了！」並希望藉此多賺點錢，未來會分享相關照片，有興趣的人可以找他預定。

夏克立與黃嘉千婚姻畫下句點。（圖／中時資料照）

夏克立與黃嘉千纏訟2年的離婚官司日前落幕，對此，黃嘉千經紀人回應：「對於所有訴求法院皆獲准，嘉千得知後感到欣慰，感謝司法，感謝大家。」夏克立則透過經紀人Serene發表聲明，除了提及：「比較遺憾的是，法官並未就夏先生與家人間的探視為裁判，這部份夏先生會持續跟相關部門進行溝通」，並表示「夏先生向所有這段時間給予他鼓勵與幫忙的朋友們，律師團隊致謝。他也特別感謝公眾對他的信任。在此呼籲社會各界向他們釋出善意與支持，讓他們續努力，成為家人的典範。夏先生很期待與你們分享未來的事業發展跟動向，謝謝各位朋友的溫暖與祝福」。