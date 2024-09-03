澎湖縣政府繼去年將「澎湖優鮮」認證水產品作為營養午餐食材，提供石斑魚、黃金錩魚片計1246公斤給澎湖各國中小，納入學童營養午餐菜單中後。今年縣府農漁局照樣向農業部漁業署爭取經費，成功將「澎湖優鮮」及「溯源水產品追溯條碼」雙認證之水產品，提供給澎縣所有國中小學校作為營養午餐食材，總共將提供1,250公斤龍膽石斑魚無刺魚排。

今（3）日澎湖縣政府參議蘇啓昌代表前往馬公國小致贈，由馬公國小校長王文瑞代表接受。

澎縣府強調，提供的龍膽石斑魚魚排是經過合法設立登記的加工廠加工而成，且經真空包裝，再經低溫保鮮車載送至各學校，食材的衛生和保鮮都經嚴格把關。因此在農業部漁業署補助下，把「澎湖優鮮」認證水產品送到校園，讓學子們吃得到健康營養又安全的海鮮。

澎縣府農漁局指出，「澎湖優鮮」認證的水產品是澎湖縣在地水產品，經過農漁局每年不定期前往轄內養殖場採水產品進行動物用藥和重金屬檢驗合格者；「溯源水產品追溯條碼」認證的水產品是消費者可透過產品標示之追溯條碼進到農業部漁業署的水產品生產追溯查詢系統查詢生產資訊者，水產品經雙認證，可以吃的安心，家長也放心。

至於龍膽石斑是所有石斑魚類中體型最大者，被稱為「石斑王」，肉多皮厚刺少、肉質口感甜美鮮嫩，蛋白質高、脂肪低，富含膠原蛋白、鈣、鐵、磷及多種維生素，魚皮膠質更是天然的美容食品，大人、小孩都很適合吃，是知名高的極品水產品。