警方鍥而不捨找回林婦腳踏車。（警方提供／李京昇台中傳真）

台中市梧棲區林姓7旬婦人，發現停放在自家門口的腳踏車不見，她心急如焚報警，因為遺失的腳踏車，是她兄長10年前送給她的禮物，對她而言是無價之寶，而警方獲報歷經7天時間，調閱上百支監視器，終於幫助林婦尋回腳踏車，讓她又驚又喜，開心腳踏車失而復得。

清水警分局指出，梧棲所8月23日18時許，接獲林婦報案腳踏車停放自家門口卻不見了，員警耐心聽聞婦人敘述停放時間、位置，立即陪同婦人返回現場勘察，除安撫情緒外，依規定受理並積極調閱週邊監視器釐清案情。

由於腳踏車無號牌，只能以特徵追車，但清水警分局梧棲所員警涂淵淇及李俊廷鍥而不捨，以土法煉鋼調閱附近路口監視器，發現1名女子徒步走到林婦家門口，騎走腳踏車，從梧棲區往沙鹿方向行駛，但路口方向多，都有可能是騎乘路線，但員警仍未放棄，花了7天時間，調閱上百支監視器，終於發現腳踏車消失在沙鹿區台灣大道七段與三民路口。

警方前往該路口附近地毯式搜尋，皇天不負苦心人，警方終在一處不顯眼處尋獲腳踏車，並通知婦人前來認領，同時警方已掌握該名女子特徵正積極查緝，通知到案。

林姓婦人接獲警方通知時又驚又喜，原以為10多腳踏車價值不高，可能案件石沉大海找不回來而暗自哭泣，沒想到警方真的幫他找回來了，不斷感謝警方積極尋找，讓腳踏車失而復得。

林婦表示，他與哥哥兄妹倆感情很好，該腳踏車是哥哥10多年前送她的，雖是舊車但她非常珍惜，平日都會騎著腳踏車去市場買菜，兄妹住的較遠不常見面，但婦人騎著腳踏車有如哥哥陪伴安心許多。

清水警分局呼籲民眾停放腳踏車時應確實上鎖，避免貪圖方便而不上鎖，才能避免遭到有心人士覬覦。