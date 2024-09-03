教育部與外交部合辦113年度「外交小尖兵－英語種籽隊選拔活動」，初賽分為北、中、南3區進行，將各選出8支優勝隊伍參與全國決賽，並由決賽前5名隊伍代表我國赴海外參訪。報名日期自9月1日起至30日止。

為拓展國際教育，教育部與外交部合辦113年度「外交小尖兵－英語種籽隊選拔活動」，培養學生批判思考能力、增進英語口語溝通技巧，同時參與公共事務與國際接軌。

這項競賽報名日期自9月1日起至30日止，各高中職、五專一至三年級在學生，以及參與高級中等教育階段非學校型態實驗教育之學生可報名，相關資訊可至「外交小尖兵官方網站」查詢。

教育部國教署說明，為提高青少年對永續發展目標（SDGs）的認識，今年賽事主題訂為「實踐SDGs，台灣青年很可以（Ready to Lead： Taiwan’s Teens Realize the SDGs）」，先由北、中、南3區選出24所學校參與全國決賽，取前5名優勝隊伍代表我國出國參訪，其他得獎隊伍也將獲頒獎金及獎狀等榮譽。

同時為鼓勵學生參與國際交流，今年參訪隊伍名額由3隊增加至5隊，預計將於114年寒假期間參訪美國或加拿大。此外，為鼓勵指導教師，今年首次頒發指導教師獎金，決賽優勝隊伍指導教師將頒發獎金1萬元，佳作隊伍指導教師則頒發獎金5000元。學生隊伍優等隊伍獎金由1萬元提高至2萬元，佳作隊伍獎金則由5000元提高至1萬元。