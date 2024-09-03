高中職「身心調適假」今年8月正式實施，配合教育部政策，新增學生每學期3天的「身心調適假」。台北市教育局在試辦1學期後，特別設計了4項簡單的自我檢核項目，包含情緒低落、課業壓力、同儕排擠，以及對未來的不確定性，幫助學生正確運用身心調適假，此外，學生也可以透過線上系統請假，進一步保障隱私。

根據教育部所發布的「高級中等學校學生身心調適假實施注意事項」，身心調適假每次以「半日」或「全日」為單位申請，且無需檢附相關證明文件，但學生在申請前需取得家長同意，學校也將定期向輔導單位報告學生的請假情況，此外，期中考及期末考期間不得請身心調適假，且請假後將無法獲得全勤獎。

教育局表示，台北市立大學自112學年度起已增設「心理健康假」，而高中職部分則由大直高中於112學年度第2學期參與試辦身心調適假計畫，經過1學期試辦後，教育局製作了「身心調適假關懷小卡」，卡片背面包含「感到情緒嚴重低落、疲倦」、「感到課業壓力過重、喘不過氣」、「覺得被同儕孤立或排擠，心情低落」、「對未來感到徬徨，需要重整思緒」等簡單的自我檢核項目，提醒學生合理運用身心調適假。

教育局說明，當學生評估自身情緒嚴重低落時，可透過北市校務行政系統及酷課APP完成身心調適假的請假手續，此舉不僅保障了學生的隱私，還能讓家長與學校即時掌握學生的請假狀況，此外，學校還可結合北市心理師入校資源等相關服務，為學生提供免費的心理諮詢。