現在不少適婚男女藉由相親找對象，一名男網友日前去了人生第一次相親，對方是個清秀型正妹，然而相親當天女方遲到10分鐘、嫌他手機不是iPhone，相親過程還不停問薪資、工作上的事，還說沒有50萬不能開美甲店，不能接手他家的美髮事業等，讓他覺得超雷，事後拒絕和對方交往。

原PO昨天在PTT發文，分享人生第一次相親體驗，表示親戚熱情介紹女生給他，對方33歲，顏值不錯很清秀，走在路上會想回頭看，相親當天他開車1個小時到餐廳，結果女方家距離餐廳才10分鐘，竟然還遲到10分鐘，讓他傻眼，直呼「遲到就是不尊重這個約會，更何況還沒塞車」，且女生從進餐廳到吃飯都一直戴著帽子。

原PO表示，點完餐後他把手機放桌上，女方看到問「你不是用iPhone嗎」，他回答用三星手機習慣了不想換，結果女方開始說iPhone可以用很久、她們全家都用iPhone，感覺就在嫌棄他拿三星手機，感嘆「我的旗艦機也是要2萬多」。

原PO說，聊天過程中女生一直問他工作上的事，薪資福利等，女方則當過百貨櫃姐3年，想找行政職但薪資低，現在回家接事業，想過開美甲店，但她沒技術需要學，開店需要50萬也怕會倒，還說不會美容理髮，無法接他家的家庭理髮店，令他更反感，「沒技術不去學，聊開店要50萬是要我出的意思嗎」、「都沒開始交往就在想我家的店了？」讓他不太能接受，吃完飯把女方送走後，就找理由拒絕聯繫。

貼文PO出後，引發網友熱議，「雖然說相親目的是很直接的，但第一次就這樣問也是雷」、「完全不懂拿蘋果有什麼優越感，不就一支手機」、「顯然她不想要你的人，只想要你的錢」、「看起來超像工作面試，你有問福利分紅獎金嗎XD」，但也有人表示，「這不就大多數的現實嗎，以為還在談學生戀愛嗎」。