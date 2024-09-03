台南市政府今在台南市南區忠烈祠舉辦「台南市各界113年公祭革命先烈暨陣亡將士秋祭典禮」。（台南市政府提供／曹婷婷台南傳真）

海軍艦隊指揮部256戰隊海虎軍艦去年12月21日發生3名官兵獲救，迄有3人落海尚未尋獲，其中殉職士官長林俊榮獻身軍旅 28年，在同袍眼中是海虎軍艦最強戰士，今天入祀台南忠烈祠。

台南市政府今天於南區忠烈祠新化忠烈祠及永康區忠靈祠舉辦台南市各界113年公祭革命先烈暨陣亡將士秋祭典禮，南區及永康區由副市長葉澤山主祭，新化區忠烈祠由副市長趙卿惠主祭，場面隆重肅穆。

此次入祀的故海軍士官長林俊榮，去年12月21日執行戰備偵巡任務期間，因後甲板救難浮標脫落漂流，林俊榮身為班長勇於任事，志願出艙實施處置，見其他官兵遭非預期湧浪拍擊掛於舷側，林俊榮不懼危難，協助援救落難官兵，卻不敵湧浪持續拍擊落海，至今搜尋未果。

林俊榮於1976年8月6日生於台南市，獻身軍旅 28年載，在同袍眼中，不僅是海虎軍艦最強的戰士，更是最照顧官兵的「俊榮哥」。日前由總統親頒褒揚令，表彰殉職海虎軍艦士官長恪盡職守、救援同胞的英勇精神。

葉澤山說，故士官長林俊榮發現同袍落海，仍無畏危難盡力救援，對家人、對同袍、對國家的熱愛與無私奉獻精神，將永存在每個人心中。民政局每年3月29日及9月3日舉行忠烈祠春秋祭祀典禮，目前供奉於台南市南區忠烈祠烈士牌位除原入祀烈士303名外，再加上殉職故士官長林俊榮，共計304名；另供奉於新化忠烈祠牌位共計295名。