為改善基隆市暖暖區源遠路人行空間，讓學童有更寬敞安全的人行道上下學，基市府工務處將於9月13日夜間拆除碇內國小前人行天橋，屆時將雙向封閉管制源遠路部分路段進行施工，請用路人提前改道避開管制路段，並耐心遵循義交人員指揮通行，以維行車安全。

工務處長陳耀川表示，工務處不遺餘力推動人本環境改善政策，配合中央人行環境改善計畫，一併針對既有人行天橋進行存廢評估作業。考量高齡長者、身障人士、採買或推嬰兒車市民使用天橋甚為不便，又天橋樓梯及橋墩亦會占用人行道，造成人行道淨空間不足，增加行人及學童通行危險，故在確認周邊道路相關配套措施完善無虞後，辦理碇內人行天橋拆除作業。

基隆市碇內國小前人行天橋取得各界共識，將於9月13日夜間離峰時段辦理拆除作業，屆時將雙向封閉管制源遠路部分路段施工。（基隆市政府工務處提供／徐佑昇基隆傳真）

陳耀川指出，南榮國小前天橋已於今年8月9日拆除完成，本次碇內國小天橋拆除工作亦將比照前案辦理，拆除時由施工人員於主梁預定卸點切斷兩者接合處，再將主梁吊放至地面分解單元節塊運離工區，其餘樓梯及橋墩將依序辦理拆除工作。

陳耀川說明，相關交通維持管制措施及改道動線如下：

一、源遠路主線道（152巷至249巷間）凌晨0時至6時管制所有車種進入。

二、當日夜間末班公車駛離後開始施工，早上首班公車行駛前恢復通行，不影響公車班次及路線。

三、碇內往基隆方向改道路線：右轉源遠路249巷，再左轉源遠路193巷，再右轉回源遠路主幹道。

四、基隆往碇內方向改道路線：右轉源遠路152巷，再左轉東碇路，再左轉碇內街，再右轉回源遠路主幹道。

陳耀川補充，施工團隊將全力注意各項施工細節，盡量縮短施工時間，以降低對市民朋友所產生的影響。並再次提醒用路人於施工期間請提前改道避開管制路段以節省行車時間，並耐心遵循義交人員指揮通行，施工期間造成市民朋友的不便，敬請見諒。

無黨籍市議員林旻勳表示，回憶就讀母校碇內國小時，每天背著書包爬上天橋進入學校，一轉眼已20年。這座天橋承載著碇內地區莘莘學子們的學童記憶，感謝幾十年來為了大家的安全付出，即將於本月中功成身退。

林強調，請工務處及施工單位務必特別注意施工時的安全問題，並且盡可能縮短施工時間，降低對民眾的影響。