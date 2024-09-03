銀行房貸水位面臨史無前例的全面警戒，驚動府院高層，中央銀行總裁楊金龍2日約見22家國銀總經理，銀行承諾將確保新青安房貸與首購族的貸款需求。行政院長卓榮泰3日出席首場行政院經濟發展委員會顧問會議開幕式宣示，政府的責任在於不能讓人民不安，也絕對不會破壞金融市場的安全穩定及秩序。

卓榮泰上午於經發會顧問會議開幕式致詞時談及，期待在今天討論的過程中，與會者能告訴政府，社會人民當今討論最多的，例如會前媒體問自己限貸令要不要改變？對年輕人購屋要不要優先？當然，政府的責任就在於不能讓人民心理不安，所有的方向從這裡出發：讓社會能夠安定，但是絕對不會破壞金融市場的安全穩定及秩序，這個大家放心。

卓榮泰表示，兩者絕對有足夠的空間，用政府的政策工具，以及各位在各個產業上的理念、經驗，告訴執政團隊如何把工作一步一步做的更合理、更緩和、更得到人民想要的政策支持。他說，同時，台灣的經濟基本面非常好，金融市場相當健全，政府沒有要破壞現有機制，但是要消除人民心裡的不安，這是政府基本的責任。

此外，卓榮泰也說，非常難得有機會將產官學研、公協會最重要的理事長、專家學者、產業界實際負責人、意見領袖們邀集到一個會場來，這是一大創舉，也看得出來各位即使再忙碌，仍願意放下所有工作，為國家、人民、台灣目前所遇到的經濟問題，以及下個階段必須解決的挑戰，用一整天的時間，在這裡集思廣益，將畢生專業和經歷共現在這場會議上，他謹代表國家與總統賴清德致上最誠摯的感謝。

卓榮泰說，為因應地緣政治因素、淨零轉型的來臨、AI時代的應用，加上國內外種種經濟問題挑戰，行政院今年7月成立經濟發展委員會，並做出3項決議。他說明，除了整合各單位業務，民間也有更多寶貴意見，必須及時被納入討論，因此，他拜託行政院副院長鄭麗君、秘書長龔明鑫設想，如何讓社會各界的聲音能夠進來。

卓榮泰表示，經發會顧問會議訂定創新經濟、均衡台灣、包容成長3個主題，台灣面臨世界變化局勢，高科技在世界上居領先地位，但是在經濟面必須進一步具體積極的創新，才能夠更國際、更開放、更自由、更民主。

卓榮泰說明，在發展高科技同時，政府也不會忽略傳統產業及中小微企業，要幫助他們能夠進行淨零和雙軸轉型，訓練更多AI人才協助他們，也會從中小企業多元振興方案當中，讓企業得到更多協助，唯有將傳產和中小微企業帶起來，國家的經濟才會長期穩定。

卓榮泰表示，政府也不會忽略台灣整體區域性發展，所以在均衡台灣主題中提出140項建設，以及北中南東的區域計畫，希望能夠發揮個別的特色和產業。他說，經濟繁榮是社會進步的指標，但公平分配才是文明國家的象徵，因此政府會注重公平分配的過程，對弱勢者、年輕人、高齡者都有一整串政策工具作為實際執行面。