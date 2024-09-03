外電引述消息人士指，TikTok母公司字節跳動正向銀行尋求一筆95億美元（約台幣3,040億）的貸款，若成功申貸，將成為亞洲（日本除外）最大筆以美元計價的企業融資。

報導指出，字節跳動本次的貸款，部分將用作目前50億美元雙批次債務的再融資，而有關貸款年期為3年，最可延長至5年。花旗、高盛、摩銀大通為貸款的協調人。

外媒今年8月初就曾報導，字節跳動準備為50億美元貸款進行再融資，期限3年，正積極與銀行進行磋商。資料顯示，字節跳動在2021年敲定合計50億美元貸款，其中定期和循環貸款各半。

另一方面，TikTok在8月初才遭美國司法部起訴，因被指涉嫌在未經家長許可的情況下收集兒童的個人資料，危害數百萬名兒童的安全。對此TikTok否認指控，指相關指控大部分基於過去不實資訊，部分問題亦已更正。並稱該公司設有保障措施，確保適合年齡的體驗，並移除懷疑來自未成年使用者的帳號。