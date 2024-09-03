民眾黨立法院黨團今（3）日針對新會期優先法案說明。民眾黨立院黨團總召黃國昌表示，監察院是廢物院，已是全民共識，黨團將推動修憲案廢考、監；立委張啓楷也說，監院功能不彰，故黨團主張，除基本人事費及財產申報費，其他預算全砍。

黃國昌今表示，民眾黨團將推動修憲案，廢除考試院及監察院，尤其「監察院是廢物院」已成全民共識，民進黨喊了2、30年，現在到底要不要廢除監察院？也跟人民說清楚講明白。

張啓楷表示，監察院明年編列10億9千多萬元的預算，但監院功能不彰，已變成廢物院，對得起人民嗎？明年可再用這些納稅錢嗎？他強調，新會期將雙管齊下，首先提出修憲案，廢除監察院；第二，要刪掉監察院的預算，除了基本人事費及財產申報費，其他預算全砍。

張啓楷說，監院對進口雞蛋案提出糾正案，但都是他和黃國昌追過的內容，為何會功能不彰到這種程度呢？抄了這麼多內容，進度卻那麼慢，到現在都還沒彈劾，憑什麼用納稅錢？

張啓楷強調，NCC同樣功能不彰，已經變「髒兮兮」，新的會期會全力監督其預算；另外，農業部的預算也是審查重點，「我們要大刪預算，幫人民看緊荷包」。

張啓楷受訪時補充，嚴審每一筆預算、為人民看緊荷包，本就是立委天職，像監察院功能不彰被稱為蚊子院、廢物院，當然要檢討預算。

至於民進黨立委吳思瑤稱藍白砍預算是報復，張啓楷呼籲吳思瑤去問自己的師父林濁水和洪奇昌，監察院是不是該廢掉。

他並預告，民眾黨已寫好廢掉監察院的案子，除了爭取國民黨連署，也將爭取陳亭妃等31位當時要求修憲廢考監的綠委一起連署，目標在2026選舉時舉辦修憲公投。