彰化縣各界秋祭國殤大典今天舉行，祭典場面莊嚴隆重。（彰化縣政府提供／孫英哲彰化傳真）

去年12月發生海軍海虎潛艦落水案，其中張晁毓等3名士官長為救援同袍而犧牲生命。彰化縣各界秋祭國殤大典在今天九三軍人節舉行，張晁毓無懼危難協助援救官兵，致不幸落海，救援同袍的英勇精神，令人感懷，獲追晉三等士官長，入祀故鄉彰化忠烈祠。

彰化縣長王惠美今天前往彰化市忠烈祠、國軍彰化忠靈塔、彰化軍人忠靈祠參與秋祭國殤大典，王惠美與陸軍第10軍團中將指揮官李榮華擔任主祭，各界代表陪祭、與祭，追思緬懷為國捐軀、因公殉難的官兵、烈士英靈，祭典場面莊嚴隆重、平和肅穆。

王惠美指出，今天是九三軍人節，感謝所有的國軍弟兄保家衛國，讓人民生活安和樂利，今天同時也是海軍士官長張晁毓入祀忠烈祠的隆重典禮。張晁毓是彰化花壇人，於去年12月21日出勤時，面對同袍落海，無懼危難，救援同袍，英勇精神獲追晉三等士官長，為軍人學習及效法的典範。

張晁毓於海軍軍官學校士官二專班畢業後，再到海軍技術學校軍售暨專業英語儲備訓練班研習，曾任海虎軍艦油機士、潛水艦支援隊機械士，精進專業武備材技，恪盡艦艇維修重責，參預諸項操練演訓盡職負責，曾獲頒忠勤、海績、海風等勳獎。

去年12月21日，張晁毓奉執第四季戰備偵巡任務時，海虎潛艦發生甲板救難浮標脫落漂流的狀況，1名官兵不慎跌倒，掛在潛艦外頭，張晁毓與林俊榮、顏辰帆等3名海虎潛艦士官長無懼駭浪波濤洶湧，挺身援救遇難兵員，3人不幸捐軀殉職，獲總統頒發褒揚，並分獲追晉一等、三等士官長暨追頒忠勇勳章等殊榮。