新光人壽推廣生命教育，喚起社會大眾珍惜健康、重視保險保障，3日舉辦《相信可能、人生發光》生命教育推廣公益記者會，邀請合作單位達人高中校長李美鶴、愛無限社會企業有限公司創辦人張雅如代表出席；新光金控董事長魏寶生致詞時表示，「人生不是只有談合併而已」，當遇到困難時，他就想到張雅如勵志故事，讓他可以撐下去，他有期許，能將善的生命教育傳遞出去。

記者會中由李美鶴代表《相信可能》繪本創作團隊捐贈畫作版權予張雅如，新光人壽贊助出版繪本，期能透過繪本中主角張雅如的生命故事傳遞生命動力，共同推廣生命教育，重新認識生命價值，活出自信與尊嚴；同時呼籲國人重視人身風險管理，為自己和家庭達到預防、減輕及彌補人身損失的目的。

張雅如17歲的意外車禍，讓她頸部以下終身癱瘓，從此依靠輪輢代步，張雅如分享，車禍讓她擔心家庭經濟發生困難，她並沒有放棄生命及生活，將災難視為考驗，抱持著「相信可能」的信念，開此學用嘴巴透過輔具打電腦，並學習演講技巧，把自己的經歷、學習歷程透過生命教育工作，一場一場的演講，走過生命的黑暗歷程，轉換成溫暖的光，鼓勵他人重拾生命的希望。

張雅如表示，她也感受到保險規劃、未雨綢繆的重要，若當時已投保保險，遇到這樣的意外，家庭經濟會更穩定，保險就是有能力時未沒能力時做準備、年輕時為年老後做準備，呼籲國人除重視生命價值外，也重視風險規劃。