京華城容積率弊案，民眾黨主席柯文哲無保請回、前北市副市長彭振聲遭羈押，而北市都委會執行祕書邵琇珮涉嫌圖利遭檢廉約談，限制出境出海。台北市議員游淑慧表示，邵琇珮在京華城案的身影很重，而兩人是老同事，她曾私下找邵問京華城案，但邵講話的時候全身僵硬、發抖，「我有理由相信她（邵琇珮）是被逼的」，希望檢方能查清出是不是被逼的、誰逼她。

彭振聲涉嫌京華城弊案，遭北檢依違背職務收賄罪、圖利罪聲押禁見獲准，而彭遭押的關鍵人，一度因請長假被檢方懷疑「畏罪潛逃」的台北市都委會執行祕書邵琇珮，遭北檢列為圖利罪被告，2日被廉政署搜索住處、約談，檢察官複訊後認為邵圖利罪嫌重大，但無羈押必要，3日凌晨諭令邵陘制出境、出海。

對此，台北市議員游淑慧昨在政論節目《關鍵時刻》表示，邵琇珮之前是台北市都發局的總工程司，京華城在成案之前是在都發局，成案後才會進都委會，所以一開始協助京華城提出「容積獎勵案」，邵琇珮的身影蠻重的。

游淑慧說，尤其是109年10月12日，邵琇珮擔任主席的一場會議裡面，與會人有都發局的其他科室，更新處、法務局和其他專家學者，但看了整份會議紀錄，沒有人支持，甚至法制局還直接講「都委會沒有創設容積獎勵的權力」，但邵的主席裁示卻是完全往另一方向走，叫京華城修改內容，好像其他與會者的反對意見都沒有在她耳朵裡出現過。

游淑慧說，在5、6月閱卷完之後，她有把邵琇珮私下找來，因為以前就認識邵琇珮，她相信邵是非常優秀的公務員，前途一片光明，不明白為甚麼邵要協助京華城這樣做，「我有理由相信她（邵琇珮）是被逼的」，所以找邵來談。

游淑慧說，雖然她與邵琇珮過去是老同事，但現在她是議員且是調查小組召集人，所以邵對她是有防備跟距離的，「她（邵琇珮）很緊張，講話的時候全身僵硬、發抖，她說她壓力很大」，見邵這樣也問不下去，她也只提醒了一句「你這樣會有問題」，隨後也跟邵琇佩的長官和北市府講說，要小心邵琇佩，可能會有狀況。

游淑慧說，看到一度傳出邵琇珮「潛逃」時有點嚇到，因為邵是單純的公務員，希望檢察官在偵辦時要釐清邵是不是被逼的、誰逼她，有沒有機會讓邵琇佩轉汙點證人。

★未經判決確定，應推定為無罪。