16年受困434人失聯死亡12人雲南大理重申嚴禁入蒼山，最高罰2.2萬元。圖為蒼山洱海。（澎湃新聞）

16年受困434人失聯死亡12人雲南大理重申嚴禁入蒼山，最高罰2.2萬元。圖為蒼山保護區地圖。（澎湃新聞）

16年受困434人失聯死亡12人雲南大理重申嚴禁入蒼山，最高罰2.2萬元。圖為蒼山一角。（澎湃新聞）

澎湃新聞3日報導，為預防和制止未經批准擅自進入蒼山洱海國家級自然保護區蒼山片區的核心區、緩衝區，9月2日，雲南大理市蒼山分局、大理市公安局、大理市消防救援局、大理市應急管理局聯合發布「關於嚴禁違規進入蒼山的通告」。通告明確，嚴禁違規進入蒼山，違者處1000元-5000（人民幣，下同，約合新台幣2.2萬元）元罰款。

據公開資料顯示，2007年至2022年，被困蒼山的人員共計434人，失聯人員死亡12人。在蒼山管理區域內，設置有近400塊警示牌，上面寫著「前方已有勇者留下過生命，請原路返回」。然而，禁入規定並未讓山友止步。譬如2023年12月21日清晨5點多，蒼山洱海國家級自然保護區管理局攔獲11名未經批准欲攀爬蒼山蘭峰的登山人員，並對其中2人曾多次私自進入蒼山核心區、緩衝區的違法行為進行立案調查。今年7月28日，一男子進入蒼山失聯9天8夜後獲救。

上述通告禁止範圍為蒼山洱海國家級自然保護區蒼山片區的核心區、緩衝區。

禁止事項主要包含三項：

（一） 禁止任何人進入蒼山保護管理範圍的核心區。（二）禁止在蒼山保護管理範圍的緩衝區開展旅遊和生產經營活動。（三）在蒼山保護管理範圍的實驗區開展參觀、旅遊活動的，由自治州蒼山保護管理機構編制方案，方案應當符合蒼山保護管理目標。

通告明確，未經批准進入蒼山保護管理範圍、不服從管理機構管理或者經批准在緩衝區內從事科學研究、教學實習和標本採集的單位和個人，不向蒼山保護管理機構提交活動成果副本的，責令改正，並根據不同情節處1000元以上5000元以下罰款。

公開資料顯示，大理蒼山位於青藏高原南緣，橫斷山脈南端與滇中高原的接合部，地處三江水系分水嶺的複合地帶，是大理蒼山洱海國家級自然保護區、大理國家級風景名勝區的主要組成部分和世界地質公園，南北長48公里，東西寬約18公里，保護區總面積57710公頃。

蒼山很危險嗎？蒼山保護管理局稱，蒼山十六峰海拔均在3500米以上，有七座山峰海拔高達4000米以上，最高的馬龍峰海拔4122米。蒼山的危險主要是氣候和地形兩方面因素造成。蒼山地區氣候多變，即使夏天也會有氣溫驟降至幾度的情況，而且山中多雲霧，常年有雨，能見度很低，導致探險者難以辨清方向；另一方面，蒼山目前大部分地方都是未開發的原始森林，山谷、懸崖、峭壁林立，幾乎無路可循，「許多小路其實是斷頭路，走進去很容易迷失方向」。

澎湃新聞報導，2022年5月，13名人員私自進入大理蒼山保護區，當地政府緊急救援，此事引發輿論高度關注。同年8月，蒼山洱海國家級自然保護區管理局對外發布告知，嚴禁任何單位和個人未經批准進入蒼山保護管理範圍。同時進一步明確，嚴禁擅自進入蒼山保護管理範圍開展各種徒步、健行、拓展運動、登山、探險、穿越、露營等活動。

因每年都有人在蒼山失聯或遇險，網友們曾呼籲當地立法明確在未開放區域遇險應交救援費用，目前對於這一建議還未有下文。