為加速新藥收載，健保署今年初成立健康政策與醫療科技評估中心（CHPTA辦公室），推動平行審查、加速行政程序，並評估新藥的暫時性支付。健保署長石崇良3日透露，健保署已擬定《國家醫療科技評估中心法人條例》，已將草案送入政院，預計下半年可在立法院討論，最快明年下半年掛牌運作。

石崇良3日出席「APEC醫療科技評估與永續全民健康覆蓋工作坊」時指出，今日的活動有超過12個國家代表參與，大家都面臨共同問題，在基因治療上面臨買與不買的困境，隨著越來越多一次性治療的新藥問世，如何在全民健康覆蓋之下做評估都是大難題。

CHPTA辦公室是邁向充足評估單位的重要一環。石崇良表示，CHPTA辦公室初期目標有3個。1是平行審查，今年元旦起，臨床缺口的藥物，申請藥證的時候也能同時申請健保給付，已有6個藥物送出申請，希望在藥證通過後的半年內完成健保給付。每針要價1億元的B型血友病基因治療用藥，近期已提出申請，即將進入審查。

石崇良表示，過去健保署的同仁受限於公務人力的員額限制，不易擴充，轉移到CHPTA辦公室後，行政程序得以加快，過去一個月只開一次半天的會議，變成一個月開兩次會議，上、下午，並分成癌藥、新藥兩組，讓專業人力更充分，做出了很大的改革。

此外，CHPTA辦公室還需進行真實世界數據的搜集，包含現有的臨床試驗報告、發表的文獻，搭配財務的衝擊。目前有8個藥物納入暫時性支付，接下來將開始做HTR的評估，決定是否納入常態給付，或調整給付條件、支付價。

為了有獨立的行政法人，石崇良表示，依據《行政法人法》，健保署擬定了《國家醫療科技評估中心法人條例》，目前已將草案送入政院，審查後就會送入立法院，預計今年下半年討論，明年下半年或後年就能掛牌運作。隨著新藥上市，每年的預算也會逐步擴大。