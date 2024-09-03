俄羅斯總統普丁2日抵達蒙古，這是自2023年國際刑事法院（ICC）對他發出逮捕令以來，他首次訪問ICC成員國。烏克蘭外交部說，蒙古未逮捕來訪的普丁，這是對國際刑法體系的嚴重打擊。

烏克蘭外交部發言人蒂克希（Georgiy Tykhy）2日在Telegram發文說，「蒙古允許一個被起訴的罪犯逃避法律制裁，它因此也必須承擔戰爭罪的責任。」他說，烏克蘭將與盟友合作，確保蒙古必須承受後果。

位於荷蘭海牙的國際刑事法院2023年3月，就非法驅逐烏克蘭兒童向普丁發出逮捕令，蒙古是ICC成員國。普丁2日到蒙古訪問，這是他在ICC發布逮捕令後首次訪問ICC成員國。

烏克蘭上周敦促蒙古在普丁訪問期間逮捕他。

2023年3月17日，ICC同時向普丁和俄羅斯兒童權利專員利沃瓦－貝洛瓦（Maria Lvova-Belova）發布「逮捕令」。俄聯邦調查委員會第一時間反擊，於3月20日對包括日本籍法官赤根智子在內的多名ICC法官提起刑事訴訟，稱他們發布逮捕令的行為「非法」。

俄聯邦安全會議副主席麥維德夫（Dmitry Medvedev）說，若西方國家以ICC的逮捕令為藉口在海外逮捕普丁，將被視為「宣戰」。俄羅斯外長拉夫羅夫也說，ICC的法官「只是在執行西方的命令，對北約國家的罪行卻視而不見」。

為ICC法律基礎的《國際刑事法院羅馬規約》1998年7月17日在義大利羅馬通過，2002年7月1日生效。蒙古於2000年12月成為《國際刑事法院羅馬規約》簽署國。依照《國際刑事法院羅馬規約》，如果普丁踏上蒙古領土，蒙古應該執行逮捕令。

但實際上，如果蒙古不遵守逮捕令，各方也幾乎無能為力。克里姆林宮上周表示，俄羅斯並不擔心普丁被捕。

蒙古位於俄羅斯和中國之間，在蘇聯時代受到莫斯科的影響。自1991年蘇聯解體以來，蒙古一直尋求與克宮和北京保持友好關係。該國沒有譴責俄羅斯對烏克蘭的進攻，並在聯合國就這場衝突進行投票時棄權。