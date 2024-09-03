很多人每天必喝咖啡，無毒教母譚敦慈表示，咖啡過去曾被列為2A致癌物，原因在溫度太燙及含有丙烯醯胺，但她表示，咖啡也含有能助抗癌的綠原酸，尤其是淺烘焙咖啡所含的綠原酸特別高，因此，要喝出咖啡的好，建議喝溫咖啡，一天限量2杯，且是喝濾紙過濾後的黑咖啡。

譚敦慈上「醫點不誇張」節目中指出，她自己每天必喝咖啡，有研究顯示，咖啡早上10點以後再喝，提神效果最好。

譚敦慈表示，過去咖啡曾被列2A致癌物，原因主要有2個，一是太燙了，飲品溫度大於攝氏65度，不管是熱湯、熱茶、熱咖啡，都是致癌物，所以要避免這個隱憂，就是不要喝太熱的咖啡，用手去摸不要覺得燙，溫溫的就是低於攝氏65度，就可以喝。

譚敦慈表示，咖啡另一個曾被列2A致癌物原因是含有丙烯醯胺，美國加州曾要求咖啡店，在咖啡上面註明說有致癌風險，就是因為含有丙烯醯胺，但其實丙烯醯胺在咖啡裡面含量是非常少的。

譚敦慈表示，若是淺烘焙的咖啡豆，它的丙烯醯胺比較高，到中烘焙它開始下降，到重烘焙又幾乎沒有了，咖啡豆顏色淺的，就是淺烘焙的，深的是重烘焙。

譚敦慈表示，我們喝咖啡，是希望得到抗氧化劑─綠原酸，重烘焙的咖啡所含的綠原酸就會變少，她會建議民眾不要那麼擔心丙烯醯胺，選擇綠原酸較高的淺烘焙咖啡，但是我們限量，一天至多喝2杯，且是喝黑咖啡，這樣能喝出咖啡的好，且吃進的丙烯醯胺量，會比吃洋芋片少很多。

譚敦慈說，另有研究發現到如果是沖泡型即溶咖啡，丙烯醯胺比較高，自己磨咖啡豆煮的咖啡丙烯醯胺比較低，現在有濾網式咖啡，咖啡去脂關鍵是用濾紙，可以濾掉油脂，這樣喝起來油脂量，也不會太高。

衛福部食藥署在官網指出，丙烯醯胺的產生，是由於食品中的胺基酸與還原醣在高溫加熱下作用產生梅納反應，因此產出副產物「丙烯醯胺」，咖啡在烘焙製備過程中也會產生。

衛福部指丙烯醯胺目前無證據顯示會對人類致癌，但對動物有致癌性，因此被國際癌症研究機構列為第2A 類物質，2A 類物質是指該物質對試驗動物具致癌性，而流行病學的研究尚且不足以說明為人類的致癌物質。