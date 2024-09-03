雄獅表示，持股信託會依員工職等設定於每月薪資中自提，且公司100％相對提撥公提金，透過定期定額存入信託帳戶，正職員工任職滿半年即可加入，讓員工也能成為股東，並在薪資外共享經營成果，協助累積退休財富，為退休生活作準備，預估受惠員工達上千名。

同時，雄獅也重視員工身心健康發展，策畫社團活動、身心靈講座、重視同仁健康規畫等一系列多元福利措施，並提供「生日快樂假」、「公益假」等新福利，讓同仁達成工作與生活平衡，另外也提高「（陪）產檢假」天數，並首創「孕期營養金」，積極落實幸福企業。