俄羅斯總統普丁9月2日指出，俄軍現正以每天數平方公里的速度在烏克蘭東部推進，試圖突破烏克蘭的防線，且俄軍現在的進攻速度，比以往要快。對此，烏克蘭總統澤倫斯基承認，烏軍在東部地區面臨困難，尤其是在波克羅夫斯克市（Pokrovsk）附近，但強調俄羅斯軍隊過去2天並未取得進展。

據路透報導，俄軍現在控制了全烏克蘭約18%領土，在基輔2023年的反攻未能取得重大突破後，持續在烏克蘭東部穩步推進。儘管烏克蘭上個月在俄羅斯南部庫斯克（Kursk）發動了奇襲，但兵力更強大的俄軍，一直在烏東通往後勤重鎮波克羅夫斯的道路上繼續前進。

9月2日，普丁和圖瓦（Tuva）偏遠地區的學生談話時表示，俄軍在頓巴斯地區（Donbass）的進攻速度顯著加快，而且推進範圍不僅僅是2、300公尺，而是每天不斷控制數平方公里的新領土。

與此同時，澤倫斯基則在扎波羅熱市（Zaporizhzhia）與荷蘭總理史庫夫（Dick Schoof）會面時指出，烏克蘭的東線是俄國高度重視的地區，並派出了最善戰的士兵駐守當地，但不管情況有多困難，烏克蘭軍隊還是堅定地守護相關地區，「波克羅夫斯克的俄軍已經2天未取得任何進展了」。