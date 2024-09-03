國慶主視覺。（取自中華民國讚國慶）

2024年國慶主視覺出爐，此次國慶籌備委員會由立法院長韓國瑜主導，韓國瑜定調「辦好中華民國生日」，闊別多年的中華民國國旗色調再度回歸國慶主視覺，主視覺以紅藍兩色為主，並寫明「中華民國，生日快樂」，副標題以英文寫「A beautiful Taiwan Today. A better Taiwan Tomorrow.（今日美麗的台灣，明日更好的台灣）」

韓國瑜主導！2024國慶主視覺出爐 中華民國、紅藍國旗色都回來了

國慶主視覺在馬政府執政期間，第一任期間有以黃金色調設計主視覺，第二任開始，則以國旗顏色的藍白色調為主，政黨輪替，蔡政府上台後，設計上融入多種顏色，淡化藍白色調的視覺感官，進而強化綠色色調的存在，今年雖然仍由民進黨繼續掌政，但是國慶籌委會是由立法院主辦，因此主視覺是由國民黨的韓國瑜來主導，讓國旗顏色再度回歸國慶主視覺。

在文字敘述上，蔡政府8年期間未提到「中華民國」，並強化「台灣」、「Taiwan」的存在，此次國慶主視覺則明確寫明「中華民國生日快樂」，台灣則是在下面英文敘述中提到，「A beautiful Taiwan Today. A better Taiwan Tomorrow.（今日美麗的台灣，明日更好的台灣）」，國慶官方臉書也以「中華民國讚國慶」為名。